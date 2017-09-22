Квирикашвили в ООН: В центре нашей стратегии - гражданин Грузии

22.09.2017 10:53 «В центре нашей стратегии - гражданин Грузии», - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе выступления на 72-й сессии генеральной ассамблеи ООН.



По его словам, в течение 25 лет с тех пор, как Грузия присоединилась к ООН, страна успешно превратилась из получателя гуманитарной помощи ООН в ведущего реформатора.



«Для меня, как и для моих соотечественников, является поводом для гордости честь выступать сегодня перед вами... Это послание, их послание, простое и искреннее. В центре нашей стратегии гражданин Грузии и этим мы пытаемся еще больше укрепить наши демократические институты и обеспечить мир и быстрый экономический рост. Это существенные элементы устойчивого развития, которые связывают нас с партнерами в регионе и во всем мире.



В этом году отмечается 25 лет со дня вступления Грузии в ООН. В течение этого периода мы успешно превратили нашу страну из получателя гуманитарной помощи ООН в ведущего реформатора, который недавно был избран председателем Партнерства открытого управления.



Грузия начинает выполнение этого обязательства с тем же видением, которым мы руководствовались прежде - в центре внимания всегда находятся граждане.



В период председательства Грузии Партнерство открытого управления будет способствовать достижению целей устойчивого развития ООН. Это особенно касается 16-й цели, - содействия формированию мирного и инклюзивного общества для устойчивого развития, содействие доступности правосудия для всех, строительство эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов», - сказал премьер-министр.















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