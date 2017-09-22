Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили в ООН: В центре нашей стратегии - гражданин Грузии


22.09.2017   10:53
«В центре нашей стратегии - гражданин Грузии», - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе выступления на 72-й сессии генеральной ассамблеи ООН.

По его словам, в течение 25 лет с тех пор, как Грузия присоединилась к ООН, страна успешно превратилась из получателя гуманитарной помощи ООН в ведущего реформатора.

«Для меня, как и для моих соотечественников, является поводом для гордости честь выступать сегодня перед вами... Это послание, их послание, простое и искреннее. В центре нашей стратегии гражданин Грузии и этим мы пытаемся еще больше укрепить наши демократические институты и обеспечить мир и быстрый экономический рост. Это существенные элементы устойчивого развития, которые связывают нас с партнерами в регионе и во всем мире.

В этом году отмечается 25 лет со дня вступления Грузии в ООН. В течение этого периода мы успешно превратили нашу страну из получателя гуманитарной помощи ООН в ведущего реформатора, который недавно был избран председателем Партнерства открытого управления.

Грузия начинает выполнение этого обязательства с тем же видением, которым мы руководствовались прежде - в центре внимания всегда находятся граждане.

В период председательства Грузии Партнерство открытого управления будет способствовать достижению целей устойчивого развития ООН. Это особенно касается 16-й цели, - содействия формированию мирного и инклюзивного общества для устойчивого развития, содействие доступности правосудия для всех, строительство эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов», - сказал премьер-министр.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт грузинских персиков в 2017 году вырос на 88% - Минсельхоз
Музей грузинского вина открылся в крупнейшем торговом центре Китая
Гиорхелидзе: в Грузии экономические зоны не могут быть эффективными
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Информация об учреждении в Германии «Торгово-промышленного представительства Абхазии» не соответствует действительности» - посольство
В Гали прошла очередная встреча в рамках механизма превенции инцидентов
Сын абхазского «гепрокурора» был задержан на краже
Кремль сделал еще один шаг на пути аннексии Абхазии
Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Северной Осетии обстреляли пост полиции
С трибуны ООН Квирикашвили обвинил Россию в нарушении международных обязательств
Квирикашвили: Членство в ЕС и НАТО – судьба Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна