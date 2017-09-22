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Львовский суд сегодня рассмотрит дело Михаила Саакашвили


22.09.2017   11:42
Мостиский районный суд Львовской области сегодня рассмотрит дело о незаконном пересечении границы Михеилом Саакашвили.

Рассмотрение дела экс-губернатора Одесской области суд начал 18 сентября. Сторона защиты заявила, что врученный Саакашвили протокол о незаконном пересечении украинской границы был составлен неправильно.

Как ранее сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Михеил Саакашвили не будет выдворен из Украины в связи с прорывом на КПП «Шегини» 10 сентября.






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