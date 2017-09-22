Львовский суд сегодня рассмотрит дело Михаила Саакашвили

22.09.2017 11:42 Мостиский районный суд Львовской области сегодня рассмотрит дело о незаконном пересечении границы Михеилом Саакашвили.



Рассмотрение дела экс-губернатора Одесской области суд начал 18 сентября. Сторона защиты заявила, что врученный Саакашвили протокол о незаконном пересечении украинской границы был составлен неправильно.



Как ранее сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Михеил Саакашвили не будет выдворен из Украины в связи с прорывом на КПП «Шегини» 10 сентября.















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