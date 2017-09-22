Представитель патриархии обвинил президента в присвоении гражданства врагам Грузии

22.09.2017 12:02 Глава попечительского совета Университета имени Андрея Первозванного при патриархии Грузии Георгий Андриадзе обвиняет президента в присвоении гражданства врагам государства.



Накануне Андриадзе обратился с открытым письмом к председателю парламента Грузии Ираклию Кобахидзе. В своем письме он заявил, что президент присвоил гражданство «явному врагу единства Грузии» и попросил парламент изучить этот факт.



«К сожалению, я вынужден обратиться к Вам, так как исчерпал все законные попытки получить информацию об указе президента Грузии о присвоении двойного гражданства. Прошу Вас затребовать данные обо всех лицах, которые за 2016-2017 годы получили двойное гражданство, так как, по моей информации, среди них есть явный враг единства Грузии, который заявляет, что он лаз и мегрел, но по идентичности он не грузин, и это способствует разрушению и противостоянию грузинского народа», — говорится в обращении Андриадзе.



При этом он не называет имени того, кого он считает «врагом Грузии».



В администрации президента уже отреагировали на обвинения Андриадзе, назвав их абсурдными.



«К сожалению, это не первый случай, когда распространяется информация, что человек, который возможно совершил тяжелейшее преступление, пытается перенести внимание путем абсурдной критики президента. К сожалению, такие люди думают, что критика президента станет индульгенцией, и с них не спросят по закону. Мы никогда не отвечаем на такие абсурдные обвинения», — сказал представитель администрации президента Каха Кожоридзе.



Андриадзе несколько дней назад оказался главным фигурантом скандала, связанном с патриархией. Телекомпания «Рустави 2» ранее распространила аудиозапись показаний экс-руководителя личной охраны патриарха Сосо Оханашвили во время закрытых судебных слушаний по «делу о цианиде». Оханашвили заявил, что Андриадзе и секретарь-референт Илии Второго Шорена Тетруашвили принимали людей, разыскиваемых Турцией по обвинению в терроризме.



Прокуратура в ответ на обвинения Оханашвили заявила, что обвиняемые Турцией в терроризме уже задержаны. В прокуратуре Грузии не уточнили, кого Оханашвили мог иметь в виду. Между тем СМИ предполагают, что речь идет о Мустафе Зордлуджане, который был арестован в Грузии в 2016 году и экстрадирован в Турцию.















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