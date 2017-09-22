|
Глава МИД Грузии представил президенту ГА ООН информацию о положении в оккупированных регионах Грузии
22.09.2017 13:18
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с президентом Генеральной ассамблеи Мирославом Лайчаком.
Как сообщает МИД Грузии, Михаил Джанелидзе поздравил Мирослава Лайчака с президентством в Генеральной ассамблее и пожелал успехов в его деятельности.
Вице-премьер еще раз подтвердил поддержку и активную включенность Грузии в реализацию целей ООН в области устойчивого развития, особенно в процессе имплементации 16-й цели, где Грузия может поделиться значительным опытом.
Михаил Джанелидзе выразил полную поддержку президенту Генассамблеи в процессе реформирования ООН, которое будет способствовать эффективному преодолению проблем, стоящих перед международным сообществом.
В ходе встречи беседа коснулась обстановки безопасности в регионе, в том числе, вопроса конфликтов в Грузии. Михаил Джанелидзе поблагодарил президента Генеральной ассамблеи за поддержку Грузии в формате ООН. Мирославу Лайчаку была представлена информация о положении в оккупированных регионах Грузии, особое внимание было уделено проблемам населения оккупированных регионов и проживающего вдоль линии оккупации и фактам нарушения прав человека.
Президент Генеральной ассамблеи положительно оценил мирную политику правительства Грузии и шаги, предпринятые для восстановления доверия среди населения, разобщенного войной.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна