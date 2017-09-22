Глава МИД Грузии представил президенту ГА ООН информацию о положении в оккупированных регионах Грузии

22.09.2017 13:18 Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с президентом Генеральной ассамблеи Мирославом Лайчаком.



Как сообщает МИД Грузии, Михаил Джанелидзе поздравил Мирослава Лайчака с президентством в Генеральной ассамблее и пожелал успехов в его деятельности.



Вице-премьер еще раз подтвердил поддержку и активную включенность Грузии в реализацию целей ООН в области устойчивого развития, особенно в процессе имплементации 16-й цели, где Грузия может поделиться значительным опытом.



Михаил Джанелидзе выразил полную поддержку президенту Генассамблеи в процессе реформирования ООН, которое будет способствовать эффективному преодолению проблем, стоящих перед международным сообществом.



В ходе встречи беседа коснулась обстановки безопасности в регионе, в том числе, вопроса конфликтов в Грузии. Михаил Джанелидзе поблагодарил президента Генеральной ассамблеи за поддержку Грузии в формате ООН. Мирославу Лайчаку была представлена информация о положении в оккупированных регионах Грузии, особое внимание было уделено проблемам населения оккупированных регионов и проживающего вдоль линии оккупации и фактам нарушения прав человека.



Президент Генеральной ассамблеи положительно оценил мирную политику правительства Грузии и шаги, предпринятые для восстановления доверия среди населения, разобщенного войной.















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