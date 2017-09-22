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Спикер парламента ожидает позитивного заключения Венецианской комиссии по конституционным поправкам
22.09.2017 13:44
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ожидает от Венецианской комиссии позитивного заключения. Как сообщил Кобахидзе журналистам, предыдущее заключение в связи с конституционными изменениями также было позитивным.
«Наше ожидание в связи с заключением Венецианской комиссии позитивное, исходя из того, что нами уже получено предыдущее заключение в связи с проектом. В том заключении были отображены более 20 рекомендаций, которые мы учли. Разработанный нами документ конституционных изменений обеспечит долгосрочное, демократическое развитие страны. Этот документ полностью совместим с правовыми принципами, в отличие от того документа, который действует в нашей стране сегодня», - заявил Кобахидзе.
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