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Спикер парламента ожидает позитивного заключения Венецианской комиссии по конституционным поправкам


22.09.2017   13:44
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ожидает от Венецианской комиссии позитивного заключения. Как сообщил Кобахидзе журналистам, предыдущее заключение в связи с конституционными изменениями также было позитивным.

«Наше ожидание в связи с заключением Венецианской комиссии позитивное, исходя из того, что нами уже получено предыдущее заключение в связи с проектом. В том заключении были отображены более 20 рекомендаций, которые мы учли. Разработанный нами документ конституционных изменений обеспечит долгосрочное, демократическое развитие страны. Этот документ полностью совместим с правовыми принципами, в отличие от того документа, который действует в нашей стране сегодня», - заявил Кобахидзе.






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