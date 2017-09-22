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Саакашвили не явился на заседание суда по рассмотрению его дела
22.09.2017 15:23
В пятницу, 22 сентября, Мостиский районный суд Львовской продолжил рассматривать административное дело относительно незаконного пересечения украинской границы экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили.
Сам Саакашвили на судебное заседание не пришел, а его интересы представляют адвокаты. Он сообщил, сегодня у него запланированы митинги, передает УНИАН.
Вместо этого сегодня он планирует посетить Черкассы.
Напомним, 12 сентября экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили подписал в целом протокол о незаконном пересечении границы, а также отрицание его адвокатов в протокол.
Статья, которую инкриминируют политику, предусматривает уплату штрафа от 3400 до 8500 гривен.
Михеил Саакашвили вернулся в Украину вечером 10 сентября, несмотря на лишение украинского гражданства и заявления пограничников отобрать у него паспорт гражданина Украины.
Сторонники Саакашвили прорвали оцепление силовиков на пункте пропуска Шегини во Львовской области и провели политика на территорию Украины.
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