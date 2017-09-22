В Тбилиси проходят учения консульских должностных лиц Латвии по вопросам выдачи виз

22.09.2017 15:57 В Тбилиси проходят учения консульских должностных лиц Латвии по вопросам выдачи виз. Они являются первым этапом цикла, рассчитанного на три года. Данный проект Европейской комиссии называется "Обеспечение региональных учений консульских должностных лиц о единой политики выдачи виз в соответствии с требованиями Европейского Визового кодекса".



Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Латвии, на учения приехали латвийские консульские должностные лица из России, Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Индии, Китая, Турции, Соединённого Королевства, Египта, Израиля, Японии, США и Канады — из государств, где в латвийских дипломатических и консульских представительствах выдаются краткосрочные визы для въезда в Шенгенскую зону.



По сравнению с 2015 и 2016 годом, количество выданных виз в представительствах Латвии в этом году постоянно растет. В то же время из-за изменчивой ситуации с безопасностью в мире увеличиваются риски, связанные с безопасностью и нелегальной иммиграцией, с чем приходится сталкиваться лицам, выдающим визы. Поэтому в учебной программе большое внимание уделено аспектам безопасности при рассмотрении заявлений на выдачу визы и вопросам пересечения внешней границы Шенгенской зоны. Также обсуждаются приоритеты Европейского Союза и председательства Эстонии в Совете ЕС в сфере политики миграции, актуальные вопросы миграционной политики Латвии, а также проблемы оптимизации практической работы при работе с визовыми вопросами в представительствах.



В учениях принимают участие эксперты из Консульского департамента Министерства иностранных дел, делегации Европейского Союза в Грузии, Государственной пограничной охраны Латвии, Управления по делам гражданства и миграции и Государственной инспекции данных.















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