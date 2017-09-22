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Страны ГУАМ задокументировали свое стремление к эффективному сотрудничеству с США
22.09.2017 16:50
В четверг в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась совместная встреча между представителями США и организации ГУАМ, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова.
По итогам встречи была принята совместная декларация, в которой говорится о заинтересованности стран ГУАМ в большем развитии эффективного и результативного сотрудничества с США.
Как сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД, Азербайджан на встрече представлял министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.
В декларации отражена единая позиция в связи с тем, что сохранение в регионе мира, безопасности, стабильности и сотрудничества является важным элементом совместных усилий по созданию общего пространства безопасности.
Достижение прогресса в процессах урегулирования конфликтов в регионе ГУАМ, а также приверженность принципу суверенитета и территориальной целостности государств-членов ГУАМ также нашли свое отражение в тексте.
Стороны отметили свои обязательства по уважению общепринятых норм и принципов международного права, включая принципы Устава ООН и основополагающих документов ОБСЕ.
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