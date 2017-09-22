|
Служба госаудита акцентирует деятельность на превентивные меры
22.09.2017 17:36
Акцент нашей деятельности должен быть более превенционным, нежели карательным, - об этом заявил журналистам генеральный аудитор Ираклий Меквабишвили.
По его словам, Служба аудита под его руководством станет более эффективной, прозрачной и независимой.
«Наша деятельность будет основываться на 4 основных ценностях, это: профессионализм, объективность, независимость и публичность. Усилится техническая база Службы аудита. Хочу, чтобы акцент нашей деятельности был более превенционным, нежели карательным. Однако если будет какое-либо отклонение от закона, на это последует немедленное реагирование. Наша работа со странами донорами и партерами усилится, насколько возможно. Особенный акцент мы сделаем на повышение эффективности, поскольку важно, чтобы все знали, как распределяются суммы, внесенные налогоплательщиками», - заявил Меквабишвили.
По его словам, возрастет эффективность сотрудничества с парламентом.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна