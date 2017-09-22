Служба госаудита акцентирует деятельность на превентивные меры

22.09.2017 17:36 Акцент нашей деятельности должен быть более превенционным, нежели карательным, - об этом заявил журналистам генеральный аудитор Ираклий Меквабишвили.



По его словам, Служба аудита под его руководством станет более эффективной, прозрачной и независимой.



«Наша деятельность будет основываться на 4 основных ценностях, это: профессионализм, объективность, независимость и публичность. Усилится техническая база Службы аудита. Хочу, чтобы акцент нашей деятельности был более превенционным, нежели карательным. Однако если будет какое-либо отклонение от закона, на это последует немедленное реагирование. Наша работа со странами донорами и партерами усилится, насколько возможно. Особенный акцент мы сделаем на повышение эффективности, поскольку важно, чтобы все знали, как распределяются суммы, внесенные налогоплательщиками», - заявил Меквабишвили.



По его словам, возрастет эффективность сотрудничества с парламентом.















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