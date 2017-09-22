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Конституционные поправки - предложение «мечты» неприемлемо для непарламентской оппозиции


22.09.2017   18:28
Предложение "Грузинской мечты" о снижении барьера до 3%, одноразовом праве на блоки к 2020 году, и в связи с переходом на пропорциональную систему с 2024 года, неприемлемо для непарламентской оппозиции.

Данное предложение спикера парламента вызвало раздражение оппозиции.

В партиях поясняют, что власть не идет на реальный компромисс. Оппозиция ждет критического заключения Венецианской комиссии из-за сохранения мажоритарной системы, и отсутствия консенсуса.

"Это не компромисс, это признательное показание со стороны правящей партии, и в данном случае со стороны председателя парламента, что система, по которой они собираются провести выборы 2020 года, не годится. Принцип, дескать, дайте мне узурпировать власть в 2020-м, а потом в стране будет демократия, грузинское общество не потерпит"- заявил председатель "Национально-демократической партии" Бачуки Кардава.

Сегодня интерпартийная группа планирует обсудить предложение Ираклия Кобахидзе в связи с проектом конституции.

"Это не компромисс, это скорее курьез. Консенсус может состояться только в том случае, если страна перейдет на справедливую избирательную систему"- заявил член главного совета "Демократического движения-единая Грузия", Георгий Ахвледиани.








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