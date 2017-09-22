Прокуратура допросила Сакварелидзе по делу о пересечении границы

22.09.2017 19:54 В пятницу, 22 сентября, в Главном следственном управлении прокуратуры Львовской области состоялся допрос экс-заместителя Генерального прокурора Давида Сакварелидзе по делу о незаконной переправке лиц через государственную границу. Об этом в эксклюзивном комментарии Front News International рассказал адвокат Павел Богомазов.



«Допрос длился с 10:00 до 16:30. Свидетель не подтвердил противоправность действий Давида», - рассказал Богомазов.



По его словам, Сакварелидзе в свою очередь уверен, что дело политически мотивировано.



«Лишний раз отрывают Давида от политической деятельности. По его мнению, дело легко развалится в суде», - добавил он.



Давиду Сакварелидзе в четверг, 14 сентября, вручили уведомление о подозрении, в котором было указано, что политику инкриминируют сопротивление работникам правоохранительных органов и незаконная переправка группы лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору лиц.



В политической партии "Рух Новых сил Михеила Саакашвили" заявили, что Галицкий районный суд Львова отпустил бывшего заместителя генерального прокурора, члена политсовета партии Давида Сакварелидзе на поруки 11 депутатов Верховной Рады.



В субботу, 10 сентября, Давид Сакварелидзе находился на границе между Украиной и Польшей в контрольном пункте пропуска «Шегини», через который на территорию Украины попал экс-председатель ОГА Одесской области Михеил Саакашвили.















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