Венецианская комиссия опубликовала очередной проект заключения по конституционным реформам в Грузии

22.09.2017 20:52



Венецианская комиссия в своем проекте вновь подтвердила свою предыдущую позитивную оценку проекта Конституции, но вновь подчеркнула, что любая крупная конституционная реформа должна достичь максимально широкого консенсуса.



Важным препятствием на пути достижения консенсуса, говорится в докладе, является отсрочка до октября 2024 года вступления в силу пропорциональной системы выборов парламента. Венецианская комиссия назвала его “несомненно весьма прискорбным”, поскольку переход к пропорциональной системе является “самым важным аспектом реформы”.



"Вместе с тем следует приветствовать обязательство парламентского большинства в письме от 20 сентября 2017 года рассмотреть вопрос о разрешении партийным блокам вместе с снижением избирательного порога до 3% на выборах 2020 года, поскольку эти поправки направлены на смягчение негативных последствий отсрочки”,- говорится в документе.



Новая сложная система распределения свободных мандатов, принятая во втором чтении, снижает эффект бонуса для победившей партии, но все же очень благоприятствует сильнейшей партии в стране. Система бонусов также является основным препятствием на пути принятия Конституции оппозиционными партиями и гражданским обществом, и поэтому Венецианская комиссия решительно приветствует обязательство парламентского большинства рассмотреть вопрос об отказе от бонусной системы в целом и о введении с 2024 года полной пропорциональной системы распределения мандатов.



"Такая система будет способствовать плюрализму в парламенте и будет полностью соответствовать европейским стандартам. Венецианская комиссия ожидает, что этот шаг не только будет рассмотрен, но и сразу принят”, - говорится в документе.



Венецианская комиссия приветствует, в частности, введение требования о наличии квалифицированного большинства в 2/3 голосов в избирательной комиссии на президентских выборах; пожизненное назначение судей Верховного Суда, отмену испытательного срока для судей от 31 декабря 2024 года; и избрание общественного защитника на длительный срок (6 лет вместо 5) квалифицированным большинством в парламенте.



Дополнительные рекомендации Венецианской комиссии включают отмену запрета на “создание политических партий на территориальных основаниях”, пересмотр норм, ограничивающих роль Конституционного суда в пересмотре избирательного законодательства; и изменение процесса назначения судей Верховного суда с целью обеспечения большей гарантии их независимости.



Европейская комиссия за демократию через право (“Венецианская комиссия”) опубликовала сегодня свой новый проект заключения по проекту Конституции Грузии, принятому во втором чтении в июне 2017 года, а также по письму грузинских властей в Венецианскую комиссию 20 сентября 2017 года, в котором они обязались рассмотреть новые поправки.Венецианская комиссия в своем проекте вновь подтвердила свою предыдущую позитивную оценку проекта Конституции, но вновь подчеркнула, что любая крупная конституционная реформа должна достичь максимально широкого консенсуса.Важным препятствием на пути достижения консенсуса, говорится в докладе, является отсрочка до октября 2024 года вступления в силу пропорциональной системы выборов парламента. Венецианская комиссия назвала его “несомненно весьма прискорбным”, поскольку переход к пропорциональной системе является “самым важным аспектом реформы”."Вместе с тем следует приветствовать обязательство парламентского большинства в письме от 20 сентября 2017 года рассмотреть вопрос о разрешении партийным блокам вместе с снижением избирательного порога до 3% на выборах 2020 года, поскольку эти поправки направлены на смягчение негативных последствий отсрочки”,- говорится в документе.Новая сложная система распределения свободных мандатов, принятая во втором чтении, снижает эффект бонуса для победившей партии, но все же очень благоприятствует сильнейшей партии в стране. Система бонусов также является основным препятствием на пути принятия Конституции оппозиционными партиями и гражданским обществом, и поэтому Венецианская комиссия решительно приветствует обязательство парламентского большинства рассмотреть вопрос об отказе от бонусной системы в целом и о введении с 2024 года полной пропорциональной системы распределения мандатов."Такая система будет способствовать плюрализму в парламенте и будет полностью соответствовать европейским стандартам. Венецианская комиссия ожидает, что этот шаг не только будет рассмотрен, но и сразу принят”, - говорится в документе.Венецианская комиссия приветствует, в частности, введение требования о наличии квалифицированного большинства в 2/3 голосов в избирательной комиссии на президентских выборах; пожизненное назначение судей Верховного Суда, отмену испытательного срока для судей от 31 декабря 2024 года; и избрание общественного защитника на длительный срок (6 лет вместо 5) квалифицированным большинством в парламенте.Дополнительные рекомендации Венецианской комиссии включают отмену запрета на “создание политических партий на территориальных основаниях”, пересмотр норм, ограничивающих роль Конституционного суда в пересмотре избирательного законодательства; и изменение процесса назначения судей Верховного суда с целью обеспечения большей гарантии их независимости.











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