Вашадзе: «Грузинская мечта» приписывает себе реформы, проведенные прошлыми властями

22.09.2017 21:03 Лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа — Новая Грузия», экс-министр юстиции Грузии Георгий Вашадзе обвинил «Грузинскую мечту» в присвоении главных достижений прошлых властей страны.



Вашадзе является автором одного из самых успешных и популярных проектов прежней власти — Домов юстиции. Политик подверг критике выступление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.



Большую часть своего обращения Квирикашвили посвятил экономическим реформам и инфраструктурным проектам, реализуемым в Грузии. Премьер особо отметил, что благодаря этим преобразованиям Грузия стала председателем международной инициативы «Открытое правительство», объединяющей 75 государств.



«Все те реформы, которые приписывает сегодня себе «Грузинская мечта», были реализованы еще до ее прихода к власти», — сказал Вашадзе в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.



Он подчеркнул, что именно Дома юстиции стали одним из главных достижений в рамках «Открытого правительства».



«Это очередное доказательство того, что мы провели настолько хорошие реформы, среди них и Дома юстиции, что даже спустя семь лет они считаются лучшими реформами в мире. К сожалению, все мы видим, что страна делает шаги назад, однако институты, которые были построены в этой стране, продолжают надежно стоять и остаются нерушимыми, несмотря на подобные попытки», — сказал Вашадзе.



Георгий Вашадзе был заметной фигурой в бывшей правящей партии «Единое национальное движение» (ЕНД).



Партию, созданную Михеилом Саакашвили, Вашадзе покинул спустя несколько лет после смены власти в Грузии, в мае 2016 года, и основал собственную политическую силу. Перед выборами в парламент Грузии в октябре 2016 года Вашадзе объединился с партиями оппозиционера Мамуки Кацитадзе «Новые правые» и известного оперного певца Пааты Бурчуладзе «Государство для народа». Однако по итогам выборов они так и не смогли попасть в законодательный орган.



"Новости-Грузия"











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