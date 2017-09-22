Министр культуры Грузии побывал с визитом в Армении

22.09.2017 21:55 Министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе завершил рабочий визит в Армению, целью которого был осмотр, оценка и работы по планированию реставрации памятников грузинского культурного наследия на территории Армении.



Министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе находился в Армении с 20 по 22 сентября.Михаила Гиоргадзе сопровождал его заместитель Леван Харатишвили и директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Антидзе.



Как отмечают в ведомстве, в рамках рабочего визита Михаил Гиоргадзе вместе с делегацией осмотрел памятники грузинского культурного наследия, расположенные на территории Армении, в частности, монастырские комплексы Ахтала и Одзуни.



Грузинские специалисты высоко оценили работу армянских реставраторов, трудившихся над восстановлением грузинских памятников в Армении.



«Я с белой завистью смотрел и раздавал комплименты тем специалистам, которые проводят реставрацию грузинских памятников в Армении», — сказал министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе журналистам.



Состоялась встреча министра культуры Грузии с армянским коллегой Арменом Амиряном, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества между странами, в том числе планы по уходу и охране памятников культурного наследия.



Гиоргадзе обговорил с министром культуры Армении Арменом Амиряном широкий спектр вопросов, направленных на углубление сотрудничества от музыки до живописи.



«Наша цель – забота о сохранности, реабилитация и консервация памятников культурного наследия, находящихся на территории двух стран», — сказал Гиоргадзе.



Стороны договорились о сотрудничестве и обмене специалистами и в области археологии.



Также прошла встреча сотрудников Национального агентства по охране культурного наследия Грузии с их армянскими коллегами. Речь на встрече также шла о планах сотрудничества по уходу и охране памятников культурного наследия между странами, а также о создании конкретного плана действий.



«В рамках визита министры культуры Грузии и Армении открыли в Ереване работу великого режиссера Серго Параджанова – инсталляцию «Плачущая Джоконда». Автор инсталляции — дизайнер Арам Николян».



«Символично, что мы вместе открыли коллаж Параджанова, человека, творчество которого принадлежит обоим народам. Параджанов — мост, связывающий наши страны», — сказал Гиоргадзе.



«Параджанов – наша гордость и важнейшая часть нашей культуры», — сказал в беседе с журналистами Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Армении Георгий Саганелидзе..



По его словам, культура – хорошая возможность углубления двусторонних отношений, сближения народов.



«Параджанов взял великую работу, пропустил через себя и не побоялся представить ее так, как видит. Он самый бесстрашный и свободный деятель искусства», — заявил автор инсталляции, дизайнер Арам Николян.



Также прошла встреча сотрудников Национального агентства по охране культурного наследия Грузии с их армянскими коллегами. Речь на встрече также шла о планах сотрудничества по уходу и охране памятников культурного наследия между странами, а также о создании конкретного плана действий.



В Минкультуры Грузии отметили, что визит грузинской стороны в Ереван совпал с Днем независимости Армении, в связи с праздником делегация посетила различные культурно-образовательные мероприятия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

