Суд признал виновным Саакашвили в незаконном пересечении границы Украины

22.09.2017 23:26 Мостиский районный суд Львовской области признал виновным в незаконном пересечении государственной границы лидера партии "Рух новых сил", экс-главу Одесской обладминистрации, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.



"Признать виновным Саакашвили Михаила Николозовича в незаконном пересечении госграницы Украины", - зачитал решение судья Юрий Билоус в пятницу вечером.



Как передает "Интерфакс-Украина", по решению суда М.Саакашвили должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн, ок. 130 долларов США).



Также М.Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 грн.



Данное решение суда может быть обжаловано в суде высшей инстанции



Самого политика на данном судебном заседании не было – он проводил встречи в Черкасской области.















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