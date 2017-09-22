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Суд признал виновным Саакашвили в незаконном пересечении границы Украины


22.09.2017   23:26
Мостиский районный суд Львовской области признал виновным в незаконном пересечении государственной границы лидера партии "Рух новых сил", экс-главу Одесской обладминистрации, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

"Признать виновным Саакашвили Михаила Николозовича в незаконном пересечении госграницы Украины", - зачитал решение судья Юрий Билоус в пятницу вечером.

Как передает "Интерфакс-Украина", по решению суда М.Саакашвили должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн, ок. 130 долларов США).

Также М.Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 грн.

Данное решение суда может быть обжаловано в суде высшей инстанции

Самого политика на данном судебном заседании не было – он проводил встречи в Черкасской области.






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