Российские хакеры атаковали 21 штат США накануне выборов президента - Reuters

23.09.2017 14:10 Российские хакеры осуществили кибератаку на 21 американский штат, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Департаменте внутренней безопасности США.



"Висконсин, Огайо, Калифорния и 10 других штатов сообщили в пятницу, что они были среди 21 штата, которые атаковали хакеры российского правительства, чтобы на президентских выборах 2016 года победил Дональд Трамп", - идет речь в сообщении.



Штаты Алабама, Аляска, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Миннесота, Техас и Вашингтон также подтвердили, что они пострадали от российских хакеров. Аризона и Иллинойс подтвердили атаки с РФ еще в прошлом году.



Администратор комиссии по выборам Висконсина Майкл Хаас заявил, что хакеры были нацелены на электронную систему регистрации избирателей.



При этом отмечается, что хакеры не смогли достичь своей цели.















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