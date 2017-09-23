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Российские хакеры атаковали 21 штат США накануне выборов президента - Reuters
23.09.2017 14:10
Российские хакеры осуществили кибератаку на 21 американский штат, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Департаменте внутренней безопасности США.
"Висконсин, Огайо, Калифорния и 10 других штатов сообщили в пятницу, что они были среди 21 штата, которые атаковали хакеры российского правительства, чтобы на президентских выборах 2016 года победил Дональд Трамп", - идет речь в сообщении.
Штаты Алабама, Аляска, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Миннесота, Техас и Вашингтон также подтвердили, что они пострадали от российских хакеров. Аризона и Иллинойс подтвердили атаки с РФ еще в прошлом году.
Администратор комиссии по выборам Висконсина Майкл Хаас заявил, что хакеры были нацелены на электронную систему регистрации избирателей.
При этом отмечается, что хакеры не смогли достичь своей цели.
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