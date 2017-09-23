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Азербайджан установил дипотношения с Вануату


23.09.2017   19:08
Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел, международного сотрудничества и внешней торговли тихоокеанского государства Вануату Бруно Леингконе.

Как сообщает АПА, в ходе встречи было подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических связей между Азербайджаном и Вануату. Бруно Леингконе отметил, что Азербайджан является 104-й страной, подписавшей с Вануату данное коммюнике.

Затем были затронуты вопросы сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и взаимной поддержки в избирательных органах.

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы, стоящие в повестке 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, что Вануату является государством, признавшим независимость оккупированного Россией региона Грузии - Абхазии.






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