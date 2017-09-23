|
Азербайджан установил дипотношения с Вануату
23.09.2017 19:08
Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел, международного сотрудничества и внешней торговли тихоокеанского государства Вануату Бруно Леингконе.
Как сообщает АПА, в ходе встречи было подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических связей между Азербайджаном и Вануату. Бруно Леингконе отметил, что Азербайджан является 104-й страной, подписавшей с Вануату данное коммюнике.
Затем были затронуты вопросы сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и взаимной поддержки в избирательных органах.
На встрече стороны обсудили актуальные вопросы, стоящие в повестке 72-й сессии Генассамблеи ООН.
Напомним, что Вануату является государством, признавшим независимость оккупированного Россией региона Грузии - Абхазии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна