Азербайджан установил дипотношения с Вануату

23.09.2017 19:08 Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел, международного сотрудничества и внешней торговли тихоокеанского государства Вануату Бруно Леингконе.



Как сообщает АПА, в ходе встречи было подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических связей между Азербайджаном и Вануату. Бруно Леингконе отметил, что Азербайджан является 104-й страной, подписавшей с Вануату данное коммюнике.



Затем были затронуты вопросы сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и взаимной поддержки в избирательных органах.



На встрече стороны обсудили актуальные вопросы, стоящие в повестке 72-й сессии Генассамблеи ООН.



Напомним, что Вануату является государством, признавшим независимость оккупированного Россией региона Грузии - Абхазии.















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