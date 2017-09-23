Более 100 стран выступили за ограничение права вето в Совбезе ООН

23.09.2017 19:16 Более ста стран поддерживают идею ограничить право вето для постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Лихтенштейна Аурелию Фрик.



Как отмечается, в 2013 году Франция предложила ограничить использование права вето в Совбезе ООН. В частности, пятерке постоянных членов предлагалось не использовать его для блокировки резолюций, касающихся преступлений против человечности и геноцида.





«Ответ на эту инициативу был исключительным. На данный момент 114 государств, малых и больших, от всех регионов мира, подписались под ней, включая большинство нынешних членов Совета Безопасности», — сказала Фрик, открывая заседание в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.



В настоящий момент правом вето наделены все пять постоянных членов Совбеза — Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.















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