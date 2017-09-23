Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Более 100 стран выступили за ограничение права вето в Совбезе ООН


23.09.2017   19:16
Более ста стран поддерживают идею ограничить право вето для постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Лихтенштейна Аурелию Фрик.

Как отмечается, в 2013 году Франция предложила ограничить использование права вето в Совбезе ООН. В частности, пятерке постоянных членов предлагалось не использовать его для блокировки резолюций, касающихся преступлений против человечности и геноцида.


«Ответ на эту инициативу был исключительным. На данный момент 114 государств, малых и больших, от всех регионов мира, подписались под ней, включая большинство нынешних членов Совета Безопасности», — сказала Фрик, открывая заседание в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

В настоящий момент правом вето наделены все пять постоянных членов Совбеза — Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Азербайджан и Грузия создают совместное предприятие для управления БТК
Снижены тарифы на производство электроэнергии для тепловых станций
Очередная Шнобелевская премия отметила исследования в сфере азарта
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Для жителей Гальского района будет задействована специальная программа здравоохранения
В Анаклиа состоится фестиваль грузинско-абхазско-кавказской поэзии
Арвеладзе: Электросистема Грузии не имеет механизма управления энергией, выработанной ИнгуриГЭС
Два российских наркодиллера задержаны в Абхазии
В 2016 году грузинскими медицинскими услугами воспользовались до 1500 пациентов из Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Спецпредставитель ПА ОБСЕ посетит Грузию в сентябре
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОБСЕ
В Турции началось строительство морского участка газопровода TANAP
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна