Азербайджан направил вертолет на тушение пожара в Грузии

23.09.2017 20:37 В субботу, 23 сентября, министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана направило в Грузию вертолет, который будет задействован в ликвидации лесных пожаров в Самцхе-Джавахетинском регионе.



Как говорится в сообщении на сайте МЧС, соответствующие действия предприняты по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, отданного на основании обращения правительства Грузии.



По сообщению МЧС, в Грузию вылетел принадлежащий авиаотряду министерства вертолет Ка-32А, оснащенный специальным оборудованием.



Ранее азербайджанские спасатели принимали участие в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу, начавшихся с 20 августа и длившихся без малого неделю. Тогда Азербайджан прислал Грузии на помощь один вертолет министерства по чрезвычайным ситуациям и два десантных вертолета пограничной полиции, 12 пожарных машин, семь единиц спецтехники, 90 пожарных-спасателей.















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