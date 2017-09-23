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Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу посетит Грузию в сентябре
23.09.2017 20:41
Спецпредставитель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ на Южном Кавказе Кристиан Вигенин совершит визит в Азербайджан, Грузию и Армению с 24 по 30 сентября, говорится в сообщении на сайте организации.
В ходе визита Вигенин рассмотрит последствия, оказываемые затяжными конфликтами на жизнь людей, живущих в регионе Южного Кавказа.
Детали визита специального представителя ПА ОБСЕ уточняются.
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