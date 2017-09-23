Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу посетит Грузию в сентябре

23.09.2017 20:41 Спецпредставитель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ на Южном Кавказе Кристиан Вигенин совершит визит в Азербайджан, Грузию и Армению с 24 по 30 сентября, говорится в сообщении на сайте организации.



В ходе визита Вигенин рассмотрит последствия, оказываемые затяжными конфликтами на жизнь людей, живущих в регионе Южного Кавказа.



Детали визита специального представителя ПА ОБСЕ уточняются.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

