Анна Долидзе: Венецианской комиссией высказано множество замечаний по конституционным поправкам

24.09.2017 14:48 Парламентский секретарь президента Грузии Эка Долидзе откликается на предварительные оценки, опубликованные Венецианской комиссией по поводу конституционных изменений.



Как заявила Анна Долидзе, Венецианской комиссией высказано множество критических замечаний в связи с этим проектом, однако главная линия замечаний заключается в том, что крупномасштабная конституционная реформа должна осуществляться только лишь посредством диалога, ведущего к консенсусу.



«Отсрочка пропорциональных выборов была главным препятствием для консенсуса и единственным путем для осуществления такой реформы. Для того чтобы парламент был плюралистическим, для того чтобы система была построена на принципах взаимобаланса и взаимосдерживания необходимо согласие между различными политическими силами, которое достигается посредством диалога», - заявила Анна Долидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

