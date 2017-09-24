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Анна Долидзе: Венецианской комиссией высказано множество замечаний по конституционным поправкам
24.09.2017 14:48
Парламентский секретарь президента Грузии Эка Долидзе откликается на предварительные оценки, опубликованные Венецианской комиссией по поводу конституционных изменений.
Как заявила Анна Долидзе, Венецианской комиссией высказано множество критических замечаний в связи с этим проектом, однако главная линия замечаний заключается в том, что крупномасштабная конституционная реформа должна осуществляться только лишь посредством диалога, ведущего к консенсусу.
«Отсрочка пропорциональных выборов была главным препятствием для консенсуса и единственным путем для осуществления такой реформы. Для того чтобы парламент был плюралистическим, для того чтобы система была построена на принципах взаимобаланса и взаимосдерживания необходимо согласие между различными политическими силами, которое достигается посредством диалога», - заявила Анна Долидзе.
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