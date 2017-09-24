Сможет ли Саакашвили превратить Украину из мафиозного государства в процветающую европейскую державу? — The Spectator

24.09.2017 16:15



Саакашвили гениален и противоречив. Многие его поклонники — в основном, образованные и молодые грузины и украинцы — видят в нем рассудительного, бесстрашного лидера, способного разрубить тот узел непотизма, что превратил большинство бывших советских государств в клептократические автократии. В глазах скептиков, включая сотни тысяч уволенных им чиновников, он предстает безрассудным авантюристом, который в 2008 году спровоцировал российское вторжение на отделившиеся грузинские территории Абхазии и т.н. Южной Осетии. Они также считают его неустанным «выпендрежником», которого самореклама интересует больше, чем все остальное.



Проведя некоторое время с Саакашвили (в президентском дворце Тбилиси во время войны, где я без устали записывал все, что он рассказывал, распивая красное вино с корреспондентами до поздней ночи, а затем — в Нью-Йорке, где после отставки с поста президента он превратился в хипстера из Уильямсбурга), я поверил, что правы обе стороны. Саакашвили сочетает в себе высокие принципы и без пяти минут маниакальные личные амбиции, опрометчивость и нерушимую уверенность в себе. Это делает его одним из наиболее вдохновляющих и несовершенных политических деятелей современности.



Саакашвили ушел с поста президента Грузии в 2013 году, а его некогда популярная партия потерпела на выборах поражение. Режим, пришедший ему на смену, в классическом постсоветском стиле предъявил Саакашвили ряд обвинений в хищениях и злоупотреблении служебным положением, лишив его грузинского гражданства. Его политическая карьера получила второй шанс в 2015 году, когда украинский президент (и шоколадный миллиардер) Петр Порошенко предложил Саакашвили должность губернатора Одесской области.



Украина — одна из самых коррумпированных стран мира, занявшая наряду с Россией 131-е место из 176 возможных в списке стран по индексу восприятия коррупции организации Transparency International. Самым коррумпированным регионом Украины признана Одесса; многонациональный портовый город славился своей преступностью почти с самого момента своего основания в 1794 году испано-ирландским наемником-авантюристом. Саакашвили, аки праведный мститель, с легкостью победил одесских жуликов. Реформу продажной дорожной полиции Грузии он провел путем увольнения всех без исключения офицеров, а также очистил от коррупции порт Поти посредством временной отмены таможенных пошлин.



Саакашвили считал, что подобная тактика нулевой толерантности сработает и в Одессе. Директором контролируемого мафией порта он назначил 27-летнюю политическую активистку Юлию Марушевскую и установил высокотехнологичную систему отслеживания всех отправлений и таможенных платежей, доступ к которой обеспечивался в режиме реального времени. Начальником полиции Саакашвили посоветовал назначить своего старого грузинского союзника Георгия Лорткипанидзе. Он привлек к своим антикоррупционным усилиям и зарубежных советников, в том числе сотрудника по борьбе с мошенничеством из полиции Лондона и чиновника пограничного агентства ЕС. Бейт Томс, адвокат американского происхождения и председатель Британо-украинской торгово-промышленной палаты, оптимистично высказался о превращении Одессы в «один из богатейших городов Восточной и Центральной Европы».



Однако этого не случилось. В ноябре 2016 года Саакашвили и Лорткипанидзе покинули свои посты, жалуясь на подрыв своих усилий по уничтожению одесских криминальных синдикатов со стороны самого Порошенко. Борясь с удручающими рейтингами одобрения и продолжавшейся войной против поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины, Порошенко столкнулся с выбором: возмущение криминальных кланов, от политической поддержки которых зависел, и поддержка кампании Саакашвили по реорганизации различных структур. Порошенко избрал политическую целесообразность. Затем, во время поездки по Америке в конце июля Саакашвили — изучавший право в Киеве и свободно владеющий украинским и русским языками — был на непонятном формально-юридическом основании лишен украинского гражданства. С тех гражданства у него формально нет.



Саакашвили мог легко подать заявление на предоставление ему политического убежища в любой стране благодаря наличию у него множества влиятельных союзников, в том числе сенатора от штата Аризона Джона Маккейна, назвавшего его своим хорошим грузинским другом в ходе президентских внешнеполитических дебатов против Барака Обамы в 2008 году. Однако он решил вернуться в украинскую политику, причем в буквальном смысле слова. Ранее в этом месяце Саакашвили в сопровождении нескольких сотен сторонников, европейских парламентариев и украинских политиков попытался пересечь польско-украинскую границу на поезде. Порошенко пришлось мобилизовать значительные пограничные силы, чтобы его остановить. Покинув поезд, Саакашвили и компания сели в автобусы и попытались пересечь границу в другом месте, которое было, как им сказали, закрыто из-за угрозы взрыва. Не останавливаясь, они направились на третий пункт пограничного контроля, причем транспортные средства сторонников Саакашвили образовали живой клин, центром которого был он сам, и прорвались через оцепление украинского ОМОНа. Позже вечером он уже обращался к аплодирующей толпе возле мэрии Львова.



Саакашвили утверждает, со значительной долей справедливости, что отмена его гражданства была незаконной и что он планирует оспорить ее в суде, как и свои права. Но в то же время он подвергается большому риску. Его экстрадиции потребовали грузинские суды (Саакашвили небезосновательно отклонил обвинения в злоупотреблении служебным положением как политически мотивированные). И хотя генеральный прокурор Украины заявил, что за незаконное пересечение границы его преследовать не будут, свобода Саакашвили сейчас находится во власти местной партийной политики.



Вопрос в том, хватит ли Порошенко решимости рискнуть превратить Саакашвили в мученика, а себя — в международного изгоя. Порошенко отчаянно нуждается в экономической поддержке со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда. Тюремное заключение Саакашвили, давнего любимчика Запада, уничтожит последние следы авторитета Порошенко.



Ему также нужна поддержка со стороны США. В июле Порошенко прибыл в Вашингтон, чтобы лично просить Дональда Трампа оказать давление на Россию посредством санкций в отношении связанных с Кремлем лиц и компаний в качестве наказания за их постоянную поддержку сепаратистам на востоке Украины. Порошенко также просил Трампа отправить оружие для борьбы с российскими оккупантами, на что США до настоящего времени ни разу не соглашались. Тюремное заключение Саакашвили осложнит оба эти начинания.



Но более сложная загадка заключается в том, сможет ли Саакашвили благодаря своей яркой и агрессивной манере поведения добиться успеха в своем крестовом походе и превратить Украину из неблагополучного мафиозного государства в процветающую европейскую державу. В июне Саакашвили основал политическую партию, основанную на борьбе с коррупцией и сыгравшую, несмотря на свои низкие рейтинги, важную роль в принятии Порошенко решения убрать со сцены своего соперника-бунтаря. Саакашвили уже пообещал выступить против Порошенко на следующих президентских выборах.



На карту поставлено гораздо больше, чем одна лишь политическая карьера и свобода Саакашвили. Весь вектор внешней политики Запада по отношению к бывшему Советскому Союзу, в том числе и России, с момента окончания холодной войны заключался в поощрении верховенства права, демократии и свободы слова, в обещании последующего за реформами процветания. Две народные революции в Украине и одна в Грузии (Оранжевая революция и Майдан 2004 и 2014 годов, а также Революция роз 2003-го) продемонстрировали гнев народа в попытке свергнуть коррумпированные режимы, поддерживаемые Москвой, в пользу предположительно добросовестных проевропейских и пронатовских правительств.



Надежды всех трех революций, в том числе благодаря российскому вмешательству и военным, с позором рухнули в результате коррумпированности бизнеса — ничего необычного. Если есть хоть какая-то надежда на то, что постсоветские народы смогут наконец-то «зажить как люди», то таким пылким реформаторам, как Саакашвили, придется добиться успеха. Он может быть сколь угодно безрассудным эгоистом, но в любом случае он ближе других к европейским борцам за правое дело против ультранационализма, клептократии и российской агрессии.



Источник: The Spectator

Перевод "Экономика от Пророка" (economics-prorok.com) Передайте Михеилу Саакашвили: мужчины не сдаются. После бурного девятилетнего срока на посту президента Грузии, начавшегося с яростной антикоррупционной чистки, затем приведшего к короткой, но разрушительной войне с Россией в 2008 году и завершившегося обвинениями в хищениях и авторитаризме, Саакашвили полон решимости вернуться к власти — но уже не в своей стране, а в Украине.Саакашвили гениален и противоречив. Многие его поклонники — в основном, образованные и молодые грузины и украинцы — видят в нем рассудительного, бесстрашного лидера, способного разрубить тот узел непотизма, что превратил большинство бывших советских государств в клептократические автократии. В глазах скептиков, включая сотни тысяч уволенных им чиновников, он предстает безрассудным авантюристом, который в 2008 году спровоцировал российское вторжение на отделившиеся грузинские территории Абхазии и т.н. Южной Осетии. Они также считают его неустанным «выпендрежником», которого самореклама интересует больше, чем все остальное.Проведя некоторое время с Саакашвили (в президентском дворце Тбилиси во время войны, где я без устали записывал все, что он рассказывал, распивая красное вино с корреспондентами до поздней ночи, а затем — в Нью-Йорке, где после отставки с поста президента он превратился в хипстера из Уильямсбурга), я поверил, что правы обе стороны. Саакашвили сочетает в себе высокие принципы и без пяти минут маниакальные личные амбиции, опрометчивость и нерушимую уверенность в себе. Это делает его одним из наиболее вдохновляющих и несовершенных политических деятелей современности.Саакашвили ушел с поста президента Грузии в 2013 году, а его некогда популярная партия потерпела на выборах поражение. Режим, пришедший ему на смену, в классическом постсоветском стиле предъявил Саакашвили ряд обвинений в хищениях и злоупотреблении служебным положением, лишив его грузинского гражданства. Его политическая карьера получила второй шанс в 2015 году, когда украинский президент (и шоколадный миллиардер) Петр Порошенко предложил Саакашвили должность губернатора Одесской области.Украина — одна из самых коррумпированных стран мира, занявшая наряду с Россией 131-е место из 176 возможных в списке стран по индексу восприятия коррупции организации Transparency International. Самым коррумпированным регионом Украины признана Одесса; многонациональный портовый город славился своей преступностью почти с самого момента своего основания в 1794 году испано-ирландским наемником-авантюристом. Саакашвили, аки праведный мститель, с легкостью победил одесских жуликов. Реформу продажной дорожной полиции Грузии он провел путем увольнения всех без исключения офицеров, а также очистил от коррупции порт Поти посредством временной отмены таможенных пошлин.Саакашвили считал, что подобная тактика нулевой толерантности сработает и в Одессе. Директором контролируемого мафией порта он назначил 27-летнюю политическую активистку Юлию Марушевскую и установил высокотехнологичную систему отслеживания всех отправлений и таможенных платежей, доступ к которой обеспечивался в режиме реального времени. Начальником полиции Саакашвили посоветовал назначить своего старого грузинского союзника Георгия Лорткипанидзе. Он привлек к своим антикоррупционным усилиям и зарубежных советников, в том числе сотрудника по борьбе с мошенничеством из полиции Лондона и чиновника пограничного агентства ЕС. Бейт Томс, адвокат американского происхождения и председатель Британо-украинской торгово-промышленной палаты, оптимистично высказался о превращении Одессы в «один из богатейших городов Восточной и Центральной Европы».Однако этого не случилось. В ноябре 2016 года Саакашвили и Лорткипанидзе покинули свои посты, жалуясь на подрыв своих усилий по уничтожению одесских криминальных синдикатов со стороны самого Порошенко. Борясь с удручающими рейтингами одобрения и продолжавшейся войной против поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины, Порошенко столкнулся с выбором: возмущение криминальных кланов, от политической поддержки которых зависел, и поддержка кампании Саакашвили по реорганизации различных структур. Порошенко избрал политическую целесообразность. Затем, во время поездки по Америке в конце июля Саакашвили — изучавший право в Киеве и свободно владеющий украинским и русским языками — был на непонятном формально-юридическом основании лишен украинского гражданства. С тех гражданства у него формально нет.Саакашвили мог легко подать заявление на предоставление ему политического убежища в любой стране благодаря наличию у него множества влиятельных союзников, в том числе сенатора от штата Аризона Джона Маккейна, назвавшего его своим хорошим грузинским другом в ходе президентских внешнеполитических дебатов против Барака Обамы в 2008 году. Однако он решил вернуться в украинскую политику, причем в буквальном смысле слова. Ранее в этом месяце Саакашвили в сопровождении нескольких сотен сторонников, европейских парламентариев и украинских политиков попытался пересечь польско-украинскую границу на поезде. Порошенко пришлось мобилизовать значительные пограничные силы, чтобы его остановить. Покинув поезд, Саакашвили и компания сели в автобусы и попытались пересечь границу в другом месте, которое было, как им сказали, закрыто из-за угрозы взрыва. Не останавливаясь, они направились на третий пункт пограничного контроля, причем транспортные средства сторонников Саакашвили образовали живой клин, центром которого был он сам, и прорвались через оцепление украинского ОМОНа. Позже вечером он уже обращался к аплодирующей толпе возле мэрии Львова.Саакашвили утверждает, со значительной долей справедливости, что отмена его гражданства была незаконной и что он планирует оспорить ее в суде, как и свои права. Но в то же время он подвергается большому риску. Его экстрадиции потребовали грузинские суды (Саакашвили небезосновательно отклонил обвинения в злоупотреблении служебным положением как политически мотивированные). И хотя генеральный прокурор Украины заявил, что за незаконное пересечение границы его преследовать не будут, свобода Саакашвили сейчас находится во власти местной партийной политики.Вопрос в том, хватит ли Порошенко решимости рискнуть превратить Саакашвили в мученика, а себя — в международного изгоя. Порошенко отчаянно нуждается в экономической поддержке со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда. Тюремное заключение Саакашвили, давнего любимчика Запада, уничтожит последние следы авторитета Порошенко.Ему также нужна поддержка со стороны США. В июле Порошенко прибыл в Вашингтон, чтобы лично просить Дональда Трампа оказать давление на Россию посредством санкций в отношении связанных с Кремлем лиц и компаний в качестве наказания за их постоянную поддержку сепаратистам на востоке Украины. Порошенко также просил Трампа отправить оружие для борьбы с российскими оккупантами, на что США до настоящего времени ни разу не соглашались. Тюремное заключение Саакашвили осложнит оба эти начинания.Но более сложная загадка заключается в том, сможет ли Саакашвили благодаря своей яркой и агрессивной манере поведения добиться успеха в своем крестовом походе и превратить Украину из неблагополучного мафиозного государства в процветающую европейскую державу. В июне Саакашвили основал политическую партию, основанную на борьбе с коррупцией и сыгравшую, несмотря на свои низкие рейтинги, важную роль в принятии Порошенко решения убрать со сцены своего соперника-бунтаря. Саакашвили уже пообещал выступить против Порошенко на следующих президентских выборах.На карту поставлено гораздо больше, чем одна лишь политическая карьера и свобода Саакашвили. Весь вектор внешней политики Запада по отношению к бывшему Советскому Союзу, в том числе и России, с момента окончания холодной войны заключался в поощрении верховенства права, демократии и свободы слова, в обещании последующего за реформами процветания. Две народные революции в Украине и одна в Грузии (Оранжевая революция и Майдан 2004 и 2014 годов, а также Революция роз 2003-го) продемонстрировали гнев народа в попытке свергнуть коррумпированные режимы, поддерживаемые Москвой, в пользу предположительно добросовестных проевропейских и пронатовских правительств.Надежды всех трех революций, в том числе благодаря российскому вмешательству и военным, с позором рухнули в результате коррумпированности бизнеса — ничего необычного. Если есть хоть какая-то надежда на то, что постсоветские народы смогут наконец-то «зажить как люди», то таким пылким реформаторам, как Саакашвили, придется добиться успеха. Он может быть сколь угодно безрассудным эгоистом, но в любом случае он ближе других к европейским борцам за правое дело против ультранационализма, клептократии и российской агрессии.Перевод "Экономика от Пророка" (economics-prorok.com)











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