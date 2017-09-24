«Грузинская мечта» намерена принять конституционные поправки 26 сентября

24.09.2017 17:27 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к президенту страны Георгию Маргвелашвили с просьбой назначить внеочередное заседание законодательного органа для принятия поправок в конституцию в третьем чтении 26 сентября. Об этом сообщается в заявлении аппарата парламента.



Пакет поправок в конституцию Грузии, продолжающих реформу перехода страны на парламентскую систему правления, уже утвержден в двух чтениях.



«Согласно конституции Грузии и регламенту парламента Грузии, парламент правомочен рассмотреть и проголосовать за пакет конституционных поправок. Принятие и рассмотрение в третьем чтении запланировано на 14:00 26 сентября на внеочередном пленарном заседании парламента», — говорится в заявлении.



21 октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Созыв внеочередного пленарного заседания стал необходим из-за регуляций, которые предписывают парламенту прекратить работу за месяц до дня выборов.



Согласно регламенту, парламент в случае отказа президента Грузии назначать внеочередное заседание, может собраться и без согласия главы государства.



Проект поправок в конституцию Грузии стал предметом серьезных споров между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, президентом и неправительственными организациями. Ради компромисса с оппозицией, власти пообещали внести поправки новый вариант конституции, хотя они уже приняты в двух чтениях, а регламент запрещает поправки в последнем слушании.



Напомним, что разработанные и принятые в двух чтениях "Грузинской мечтой" конституционные поправки не поддерживает ни одна из оппозиционных партий.















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