На парламентских выборах в Германии лидирует политический блок Ангелы Меркель

25.09.2017 11:13 Консервативный блок в составе Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС), избирательный список которого возглавляет канцлер Ангела Меркель, одержал победу на парламентских выборах в Германии. Об этом свидетельствуют предварительные официальные результаты голосования по итогам обработки всех бюллетеней, передает Deutsche Welle.



Блок ХДС/ХСС поддержали 33% избирателей. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем проголосовали 20,5 % избирателей.



Обе партии понесли заметные потери по сравнению с итогами выборов в 2013 году. Тогда консерваторы набрали 41,5%, СДПГ - 25,7 %. Социал-демократы, показавшие худший результат в своей истории, уже объявили об уходе в оппозицию.



На третьем месте - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12,6% голосов. Она впервые попадает в бундестаг. Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия Германии (СвДП) c 10,7%, Левая партия - c 9,2% и "Союз-90"/"зеленые" - c 8,9%. Остальные партии набрали менее пяти процентов, необходимых для прохождения в парламент.



Окончательные итоги голосования будут официально подведены приблизительно через неделю после выборов.



В бундестаге будет 709 депутатов.















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