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Председатель парламента обратился к президенту с требованием созвать внеочередное заседание
25.09.2017 11:23
С целью принятия конституционных изменений в третьем чтении председатель парламента Грузии обратился к президенту страны с требованием созвать внеочередное заседание. Парламент желает провести внеочередное заседание 26 сентября.
«В соответствии с Конституцией Грузии и регламентом парламента Грузии, парламент правомочен в третьем чтении рассмотреть и вынести на голосование проект конституционных изменений. Рассмотрение проекта в третьем чтении намечено на 26 сентября с 14:00 на внеочередном пленарном заседании парламента. Для созыва внеочередного заседания с указанной целью, председатель парламента Грузии 24 сентября в 14:00 посредством электронной системы делопроизводства с соответствующим письменным требованием обратился к президенту Грузии», - говорится в заявлении, распространенном аппаратом парламента.
Акт о созыве внеочередного заседания парламента президентом издается в течение 48 часов с момента представления письменного требования. В противном случае парламент правомочен собратья в последующие 48 часов.
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