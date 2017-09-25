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Трамп ограничил въезд в США гражданам 8 стран
25.09.2017 11:36
Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, ограничивающий въезд в Соединенные Штаты гражданам 8 стран. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
В список этих стран внесены: Иран, Чад, Ливия, Северная Корея, Сомали, Сирия, Венесуэла и Йемен.
Граждане семи стран не смогут попасть в страну даже по иммиграционным и неиммиграционным визам, а в случае с Венесуэлой запрет касается только чиновников.
Трамп подписал новый указ после того, как 24 сентября истек срок действия предыдущего документа.
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