Трамп ограничил въезд в США гражданам 8 стран

25.09.2017 11:36 Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, ограничивающий въезд в Соединенные Штаты гражданам 8 стран. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.



В список этих стран внесены: Иран, Чад, Ливия, Северная Корея, Сомали, Сирия, Венесуэла и Йемен.



Граждане семи стран не смогут попасть в страну даже по иммиграционным и неиммиграционным визам, а в случае с Венесуэлой запрет касается только чиновников.



Трамп подписал новый указ после того, как 24 сентября истек срок действия предыдущего документа.















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