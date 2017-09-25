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El Pais: Кремль инициирует отделение Каталонии от Испании
25.09.2017 11:58
Ложные средства распространения новостей, которые Россия использовала для ослабления Соединенных Штатов и Европейского союза, вступили в полную силу в Каталонии, сообщила 23 сентября испанская газета El País.
По данным издания, Кремль видит в независимости Каталонии еще одну возможность укрепить свое международное влияние.
"Механизм российского вмешательства пронизывает каталонский кризис", — пишет El País. Корреспондент издания Давид Аландете опубликовал аналитический доклад по выявлению степени участия "русских хакеров" в создании ситуации, при которой пиренейское королевство может, как максимум, распасться на несколько удельных княжеств, а как минимум — лишиться самой своей прибыльной территории — Каталонии, чье население составляет около 16% об общеиспанского, и создает порядка 20% внутреннего валового продукта страны.
По мнению автора, "в Каталонии был запущен и действует с успехом тот же механизм фейковых новостей, от которого пострадала Великобритания (референдум о выходе из ЕС), который ослабил Соединенные Штаты и Европейский Союз".
Напомним, в последние дни в Каталонии проходят массовые простеты в пользу отделения от Испании.
Ранее глава федерального управления по информационной безопасности Германии Арне Шёнбом не исключил, что российские хакеры могут вмешаться в процесс выборов в бундестаг.
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