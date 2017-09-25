Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

El Pais: Кремль инициирует отделение Каталонии от Испании


25.09.2017   11:58
Ложные средства распространения новостей, которые Россия использовала для ослабления Соединенных Штатов и Европейского союза, вступили в полную силу в Каталонии, сообщила 23 сентября испанская газета El País.

По данным издания, Кремль видит в независимости Каталонии еще одну возможность укрепить свое международное влияние.

"Механизм российского вмешательства пронизывает каталонский кризис", — пишет El País. Корреспондент издания Давид Аландете опубликовал аналитический доклад по выявлению степени участия "русских хакеров" в создании ситуации, при которой пиренейское королевство может, как максимум, распасться на несколько удельных княжеств, а как минимум — лишиться самой своей прибыльной территории — Каталонии, чье население составляет около 16% об общеиспанского, и создает порядка 20% внутреннего валового продукта страны.

По мнению автора, "в Каталонии был запущен и действует с успехом тот же механизм фейковых новостей, от которого пострадала Великобритания (референдум о выходе из ЕС), который ослабил Соединенные Штаты и Европейский Союз".

Напомним, в последние дни в Каталонии проходят массовые простеты в пользу отделения от Испании.

Ранее глава федерального управления по информационной безопасности Германии Арне Шёнбом не исключил, что российские хакеры могут вмешаться в процесс выборов в бундестаг.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси проходит грузино-индийский бизнес-форум
Азербайджан и Грузия создают совместное предприятие для управления БТК
Снижены тарифы на производство электроэнергии для тепловых станций
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Очередной взрыв в Гагре
Для жителей Гальского района будет задействована специальная программа здравоохранения
В Анаклиа состоится фестиваль грузинско-абхазско-кавказской поэзии
Арвеладзе: Электросистема Грузии не имеет механизма управления энергией, выработанной ИнгуриГЭС
Два российских наркодиллера задержаны в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парламент Грузии примет изменения в Конституцию 26 сентября
Назван объем инвестиций Азербайджана в "Южный газовый коридор"
Глава МИД Азербайджана обсудил в ООН оказание гуманитарной помощи палестинцам
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна