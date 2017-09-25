Защита Саакашвили намерена обжаловать решение суда о штрафе за пересечение границы

25.09.2017 12:00 Защита экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили намерена обжаловать решение суда о штрафе в размере 3,4 тыс. грн (ок. 130 долл. США - ред.) за незаконное пересечение границы. Об этом в комментарии "Українським новинам" сообщил адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.



"Однозначно, будем обжаловать. Мы пишем апелляционную жалобу, у нас есть 10 дней", - сказал он.



Галабала отметил, что защита намерена просить полной отмены решения суда первой инстанции. Сообщается, что на данный момент адвокаты Саакашвили не получили решение суда.



22 сентября Мостицкий районный суд Львовской обл. признал виновным в незаконном пересечении госграницы экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили и назначил ему штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн). Также Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 грн.















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