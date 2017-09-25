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«Республиканцы» обвиняют Давида Усупашвили в сделке с Иванишвили


25.09.2017   12:37
В эфире телеканала "Рустави 2" председатель "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе обвинила бывшего соратника Давида Усупашвили в сговоре с "Грузинской мечтой".

По ее словам, "Движение строительства" Давида Усупашвили является псевдооппозиционной, партией сателлитом, посредством которой Бидзина Иванишвили старается создать опору вне "мечты".

По словам Самнидзе, подтверждением этого является и то, что накануне выборов члены "Грузинской мечты" массово перешли в партию Давида Усупашвили.

"Движение строительства" Усупашвили является псевдо оппозицией, сателлитной партией, посредством которой Бидзина Иванишвили старается создать для себя опору вне "мечты", и это также является постсоветским правлением"- заявила Хатуна Самнидзе.








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