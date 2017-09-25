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В США призывают Международный олимпийский комитет отстранить РФ от зимней Олимпиады-2018


25.09.2017   12:39
Международный олимпийский комитет (МОК) должен отстранить Россию от участия в зимней Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в южнокорейском городе Пхенчхан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Тревис Тайгарт.

По его словам, РФ следует отстранить из-за "институционализации" употребления допинга. При этом Тайгарт считает, что отдельные российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях, если докажут, что "чисты".

Он добавил, что если Россию допустят к участию в Олимпиаде-2018, это будет означать "освобождение преступника из тюрьмы" и послужит плохим сигналом для мирового спортивного сообщества.

В ноябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной WADA антидопинговой лаборатории в Москве.

16 стран - членов Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) 14 сентября призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить делегацию России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. 18 сентября к требованию присоединились еще 12 стран.






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