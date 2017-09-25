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Главу парламентского комитета обвиняют в злоупотреблении должностью
25.09.2017 13:06
На основании требования председателя парламентского комитета обороны и безопасности мэрия Тбилиси объявила аукцион на земельную площадь, находящуюся в Дигоми. Член "Национального движения" Леван Хабеишвили обвиняет Ираклия Сесиашвили в злоупотреблении служебным полномочием.
Дело касается покупки одним из лидеров "Грузинской мечты" в Тбилиси, в Дигоми 637 квадратных метров земельного участка, принадлежащего государству, за минимальную цену 30 694 лари.
Оппозиция утверждает, что Агентство управления имущества тбилисской мэрии объявило аукцион специально для депутата, и во время торга у Сесиашвили не было конкурента. Тем временем Ираклий Сесиашвили называет абсурдным обвинения оппозиции, и утверждает, что он не нарушал закон.
Наряду с этим в мэрии утверждают, что у них не было информации об участвующей в аукционе персоне, поскольку заявка заполняется только электронным способом.
Председатель парламентского комитета обороны заявил, что по возвращению из служебной командировки он даст детальные пояснение в связи с покупкой земельного участка.
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