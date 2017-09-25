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ЕНД надеется, что президент применит право вето к конституционным поправкам


25.09.2017   13:14
«Единое национальное движение» надеется, что в отношении проекта Конституции президент воспользуется правом вето

Что касается планов оппозиции, по информации представителя «Нацдвижения» Саломе Самадашвили, оппозиционные партии обсудят их сегодня.

«Мы должны понимать, что Венецианская комиссия производит правовую оценку проекта Конституции, но в первую очередь Конституция является политическим документом. Поэтому главнейшим требованием в связи с конституционным процессом было создание политического консенсуса. Факт, что этот консенсус не состоялся. Сегодня состоится еще одна встреча между оппозиционными партиями, которые наметят совместный план действий. Я очень надеюсь, что президент Грузии воспользуется правом вето в том случае, если предложенный законопроект все-таки будет утвержден на внеочередной сессии на этой неделе», - сказала Самадашвили.






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