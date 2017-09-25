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Премьер- министр Грузии поздравил Меркель с победой на выборах в немецкий парламент


25.09.2017   13:20
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Ангелу Меркель с победой на выборах в парламент Германии.

Согласно результатом предварительных подсчетов, «Христианско-демократический союз» (ХДС), возглавляемый Меркель лидирует на выборах в бундестаг, набрав около 33% голосов. Комментируя результаты, действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о готовности сформировать новое правительство Германии к декабрю.

«Поздравляю Ангелу Меркель с переизбранием. Уверен, что под ее руководством Германия и Евросоюз станут еще сильнее», — написал Квирикашвили в своем твиттере.

Второе место на выборах в бундестаг, согласно предварительным результатам, заняла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем. За нее проголосовали 20,5% немцев.

Несмотря на то, что ХДС и СДПГ набрали большинство голосов, реального успеха на этих выборах добилась ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АиГ). Впервые в своей истории АиГ, выступающая за депортацию мигрантов из стран Ближнего Востока, а также за выход из ЕС, набрала на выборах 12%.

«Альтернатива для Германии» не только впервые войдет в парламент, но и станет в бундестаге третьей по размеру фракцией — после ХДС и СДПГ.

Всего в бундестаг проходят шесть партий, в том числе Свободная демократическая партия (СвДП), «Левые» и «Зеленые». По итогам выборов будет сформировано новое правительство Германии.






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