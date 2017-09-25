Спикер литовского Сейма предлагает называть Грузию «Сакартвело»

25.09.2017 13:28 Спикер литовского Сейма Викторас Пранцкетис предлагает сделать в 2018 году подарок Грузии и грузинскому народу. Он считает, что литовцы должны называть Грузию не Грузией, а Сакартвело. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает парламентский корреспондент BALTNEWS.lt со ссылкой на спичрайтеров председателя парламента.



"Грузины не любят слова "Грузия". Им больше по душе название "Сакартвело".



По словам Пранцкетиса, об этом ему в Тбилиси говорили и простые граждане, и президент Георгий Маргвелашвили, а в Вильнюсе — посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе.



"Это будет прекрасный подарок для грузин", — подчеркнула посол.



Идею Пранцкетиса уже поддержали несколько депутатов Сейма Литвы, в том числе – из межпарламентской группы по связям с Грузией.















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