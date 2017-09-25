Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕНД не будет участвовать в конституционном фарсе «Грузинской мечты»


25.09.2017   15:19
Мы не намерены завтра участвовать в голосовании - это будет выражением нашего протеста, - об этом агентству «IPN» сообщил председатель парламентской фракции «Национального движения» Роман Гоциридзе. По его словам, в связи с конституционными изменениями фракция подождет вето президента и его замечаний.

«Для правящего большинства это будет последним правовым, политическим и моральным шансом отказаться от подстраивания Конституции под свои интересы, внять голосу общественности. Правящее большинство выбрало тактику затягивания времени и обмана народа. Создало иллюзию диалога с партиями, с обществом. Будто действительно хотело внести какую-либо коррективу. Чего они хотели, хорошо проявилось. Завтра в третьем чтении рассматриваются вопросы точек и запятых, да и их не изменят. Замысел был таким с самого начала. Им понравилось быть во власти, и уступать не хотят. Все устраивают так, чтобы как можно дольше сохранилось это неформальное и неэффективное правление – хоть бы дело делали... Мы помним, как приняли закон о прослушивании. Теперь подмяли под себя самый основной закон. Выход еще существует: после вето президента принятие во внимание со стороны большинства замечаний, тех замечаний, которые поддерживают все партии и неправительственный сектор и в которых отражены и замечания Венецианской комиссии.

Преодоление большинством вето и принятие подстроенной под интересы партийно-олигархического клана конституции означает окончательное узаконивание неформального правления.

Неформальное правление же меняется по неформальным правилам. Этому учит история. И это плохо для страны», - заявил Роман Гоциридзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нацбанк: Инфляция в 2018 году составит 3%
Fitch подтвердило рейтинг Грузии на уровне «BB-»
Египетская Air Cairo будет летать в Тбилиси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гальском районе возобновили выдачу грузинам «вида на жительство»
250 семей в Гальском районе в качестве гуманитарной помощи получат по мешку муки (+видео)
Сапожник без сапог или правовой вакуум в стране закона
Жителям Гальского района Абхазии угрожает голод
Очередной взрыв в Гагре
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечне студентов принуждают посещать домашние матчи ФК "Ахмат"
Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере
Мэрию и бизнес-центры заминировали в Грозном
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна