ЕНД не будет участвовать в конституционном фарсе «Грузинской мечты»

25.09.2017 15:19 Мы не намерены завтра участвовать в голосовании - это будет выражением нашего протеста, - об этом агентству «IPN» сообщил председатель парламентской фракции «Национального движения» Роман Гоциридзе. По его словам, в связи с конституционными изменениями фракция подождет вето президента и его замечаний.



«Для правящего большинства это будет последним правовым, политическим и моральным шансом отказаться от подстраивания Конституции под свои интересы, внять голосу общественности. Правящее большинство выбрало тактику затягивания времени и обмана народа. Создало иллюзию диалога с партиями, с обществом. Будто действительно хотело внести какую-либо коррективу. Чего они хотели, хорошо проявилось. Завтра в третьем чтении рассматриваются вопросы точек и запятых, да и их не изменят. Замысел был таким с самого начала. Им понравилось быть во власти, и уступать не хотят. Все устраивают так, чтобы как можно дольше сохранилось это неформальное и неэффективное правление – хоть бы дело делали... Мы помним, как приняли закон о прослушивании. Теперь подмяли под себя самый основной закон. Выход еще существует: после вето президента принятие во внимание со стороны большинства замечаний, тех замечаний, которые поддерживают все партии и неправительственный сектор и в которых отражены и замечания Венецианской комиссии.



Преодоление большинством вето и принятие подстроенной под интересы партийно-олигархического клана конституции означает окончательное узаконивание неформального правления.



Неформальное правление же меняется по неформальным правилам. Этому учит история. И это плохо для страны», - заявил Роман Гоциридзе.















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