Венецианская комиссия о проекте Конституции Грузии

25.09.2017 15:35 Венецианская комиссия опубликовала проект своего заключения в связи с проектом Конституции Грузии, который был принят Парламентом страны в июне этого года во втором слушании, а также в связи с письмом, направленным комиссии властями Грузии 20 сентября.



Согласно документу, Венецианская комиссия «в очередной раз положительно оценивает» проводящуюся в Грузии конституционную реформу, в ходе которой «завершается развития политической системы Грузии по направлению парламентской системы», «что является положительным шагом по направлению консолидации и улучшения конституционного порядка, основываясь на соблюдении принципов демократии, верховенства закона и фундаментальных прав человека».



По заявлению Венецианской комиссии, «очень печально», что переход полностью на пропорциональную систему отложен до 2024 года, что было «главным препятствием для достижения консенсуса» Однако, комиссия там же отмечает, что обещание, отраженное в письме парламентского большинства, которое было направлено комиссии 20 сентября, о том, что на выборах 2020 года партии вновь будут иметь возможность объединиться в избирательные блоки, и барьер сократиться до 3% одноразово, «можно только приветствовать», так как целью этих изменений является «ослабление негативных последствий, вызванных отсрочкой перехода на пропорциональную систему до 2024 года».



Согласно проекту заключения комиссии, Венецианская комиссия «приветствует готовность парламентского большинства к отмене системы бонусов и введению полностью пропорциональной системы с 2024 года». «Такая система будет содействовать плюрализму в Парламенте и в полной мере будет соответствовать европейским стандартам. Венецианская комиссия надеется, что этот шаг не только будет обсуждаться, а будет принят безотлагательно», - говорится в документе.



Венецианская комиссия также приветствовала установление к президентским выборам требования квалифицированного большинства в избирательной комиссии 2/3 из общего числа избирателей; бессрочное назначение судей Верховного суда; отмену испытательного срока для судей с 2024 года, и избрание народного защитника квалифицированным большинством на более длительный срок (на 6 лет вместо 5 лет).



Предложенные Венецианской комиссией дополнительные рекомендации также охватывают запрет «на создание политических партий по территориальному признаку»; пересмотр ограничения роли Конституционного суда при обсуждении избирательного законодательства; и изменение процесса назначения судей Верховного суда с целью лучшего обеспечения их независимости.



Свои соображения по пересмотру Конституции Грузии Венецианская комиссия опубликовала 16-17 июня. Однако, вскоре после принятия соображений пересмотренная версия проекта была представлена в Парламент, который уже принял поправки во втором слушании 23 июня.



По полученной версии, переход полностью на пропорциональную избирательную систему отложен до 2024 года, вместо первоначально предложенного 2020 года, что подтолкнуло все оппозиционные партии, президента и неправительственные организации, отказаться от поддержки проекта Конституции.



Власти Грузии обратились к Венецианской комиссии с повторной просьбой 6 сентября после того, как безуспешно попыталась возобновить диалог с оппозицией по конституционной реформе.



21 сентября, за день до опубликования проекта заключения Венецианской комиссией, правящая партия Грузинская мечта заявила, что на следующих выборах политические партии одноразовым образом получат право на объединение в избирательные блоки, а с 2024 года пропорциональная избирательная система будет задействована без т.н. системы бонусов, и мандаты пропорционально будут распределяться среди всех тех партий, которые на выборах получат более 5% голосов. Эта законодательная инициатива будет представлена в Парламент в ближайшем будущем и она будет утверждена до конца следующей парламентской сессии, предположительно, в виде внесения изменений в текст новой Конституции.



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