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Власти не исключают повторного инициирования поправок к Конституции


25.09.2017   17:07
Изъятие бонуса и разовое сохранение избирательных блоков это не редакционные поправки, исходя из этого, для этого нам потребуется представить новый конституционный закон, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на заседании комитета по юридическим вопросам, где в третьем чтении обсуждаются конституционные проекты законов «О внесении изменений в Конституцию Грузии» и «Об Автономной Республике Аджария».

«У нас были консультации с Венецианской комиссией. У комиссии были определенные доводы, которые не носили редакционный характер и мы выразили готовность внести соответствующие поправки в уже представленные изменения, только для этого потребуется новый процесс, инициирование нового конституционного закона. Дело касается изъятия бонуса из основного текста и разового сохранения избирательных блоков. Оба не являются редакционными поправками, исходя из этого, нам потребуется инициировать новый процесс и представить в парламенте Грузии новый конституционный закон», - заявил Кобахидзе.






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