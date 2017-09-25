Власти не исключают повторного инициирования поправок к Конституции

25.09.2017 17:07 Изъятие бонуса и разовое сохранение избирательных блоков это не редакционные поправки, исходя из этого, для этого нам потребуется представить новый конституционный закон, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на заседании комитета по юридическим вопросам, где в третьем чтении обсуждаются конституционные проекты законов «О внесении изменений в Конституцию Грузии» и «Об Автономной Республике Аджария».



«У нас были консультации с Венецианской комиссией. У комиссии были определенные доводы, которые не носили редакционный характер и мы выразили готовность внести соответствующие поправки в уже представленные изменения, только для этого потребуется новый процесс, инициирование нового конституционного закона. Дело касается изъятия бонуса из основного текста и разового сохранения избирательных блоков. Оба не являются редакционными поправками, исходя из этого, нам потребуется инициировать новый процесс и представить в парламенте Грузии новый конституционный закон», - заявил Кобахидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

