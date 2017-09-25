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Сакварелидзе утверждает, что Порошенко собирается отобрать у него гражданство Украины


25.09.2017   17:12
По информации одного из лидеров украинской партии «Движение новых сил» Давида Сакварелидзе, президент Петр Порошенко собирается отобрать у него гражданство Украины. Об этом Сакварелидзе написал на своей странице в «Фейсбуке».

«Только что получил неофициальную и пока окончательно не подтвержденную информацию о том, что Петр Алексеевич Порошенко собирается вскоре забрать гражданство у меня, а также у ряда других нелояльных к нему лиц из числа тех, кому он сам его и дал два года назад.

Мне реально страшно за нашу страну, которой управляет человек с клинической паранойей. Он же является также главнокомандующим, гарантом Конституции и лидером воющей страны.

Не скрою, что я ожидал такого развития событий, но до последнего сомневался, что он пойдет на столь ущербные для своей репутации и имиджа политические решения. Растоптать ногами основной символ привязанности человека к государству – его паспорт и гражданство, – это просто низко. И не подобает ни мужчине, ни президенту, ни главнокомандующему.

Пока во власть не придут достойные Украины люди, обеспечив в том числе право граждан на справедливый суд, я буду вынужден имитировать борьбу за восстановление моего гражданства в существующих псевдодемократических судах», - пишет Сакварелидзе.






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