Президент не будет назначать внеочередное заседание парламента

25.09.2017 18:32 Президент не назначит внеочередное заседание парламента, на котором должны были утвердить проект конституционных поправок. Об этом заявила Анна Долидзе. По ее словам, причиной первым делом является то, что у проекта много изъянов.



"Президент Грузии решил не назначать внеочередное заседание, потому как у проекта конституции много изъянов. Главный из них, что он не является документом согласия. В то же время проект был разработан поспешно, и в нем не учтены рекомендации Венецианской комиссии. В результате мы получаем однопартийный документ. В то же время проект не обеспечивает даже элементарного баланса между ветвями власти, и соответственно, создает угрозу однопартийного правления.



Исходя из всего вышеизложенного, президент не назначит внеочередное заседание. Это политический акт президента, поскольку согласно конституции, большинство может само собраться в течение 48 часов"- заявила Анна Долидзе.



Несмотря на сегодняшнее решение президента, парламентское большинство не собирается откладывать голосование, правящая команда планирует провести голосование проекта конституционных поправок третьим слушанием 26 сентября на внеочередном заседании.



















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