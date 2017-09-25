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В меню ресторана парламента Великобритании добавлены грузинские блюда


25.09.2017   18:45
В британском парламенте состоялась неделя грузинской кухни, по завершению которой разновидности грузинских блюд добавили в постоянное меню ресторана, расположенного в парламенте Великобритании, - об этом сообщают в Министерстве иностранных дел Грузии.

«По инициативе посольства Грузии в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, впервые состоялась неделя грузинской кухни A Taste Adventure to Georgia. В рамках недели, прошедшей в первой половине сентября, желающие имели возможность попробовать в ресторане парламента грузинские национальные блюда. Большую часть из них в последующем оставили в постоянном меню ресторана.

На мероприятии присутствовало множество посетителей. Среди них – члены парламента Великобритании, парламентская межпартийная группа, работающая по вопросам Грузии и ее председатель Джонатан Джаногли», - отмечается в информации МИДа.






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