|
Минюст еще не получил от ГПУ результатов экстрадиционной проверки Саакашвили, - Петренко
25.09.2017 18:58
Министерство юстиции Украины пока не получало от Генеральной прокуратуры результатов экстрадиционной проверки по запросу Грузии на выдачу экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко журналистам, передает "Интерфакс-Украина"
"Пока что мы не получали информации о завершении этой проверки", - сказал министр в понедельник.
Как сообщалось ранее, 12 сентября в Минюсте сообщили, что Генпрокуратура начала проводить проверку запроса Грузии об экстрадиции Саакашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна