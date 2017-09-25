Минюст еще не получил от ГПУ результатов экстрадиционной проверки Саакашвили, - Петренко

25.09.2017 18:58 Министерство юстиции Украины пока не получало от Генеральной прокуратуры результатов экстрадиционной проверки по запросу Грузии на выдачу экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко журналистам, передает "Интерфакс-Украина"



"Пока что мы не получали информации о завершении этой проверки", - сказал министр в понедельник.



Как сообщалось ранее, 12 сентября в Минюсте сообщили, что Генпрокуратура начала проводить проверку запроса Грузии об экстрадиции Саакашвили.















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