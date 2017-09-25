Прибалтийский взгляд на перспективу членства Грузии в ЕС

25.09.2017 19:06 Парламенты трех стран Восточного партнерства – Грузии, Молдовы и Украины 3 июля опубликовали совместное заявление, в котором призвали Европарламент до Саммита Восточного партнерства принять резолюцию, которая в очередной раз призовет Совет ЕС открыть перспективу членства в ЕС трем ассоциирующимся странам.



В связи с этим вопросом Civil.ge обратился к министерствам иностранных дел государств членов Евросоюза и попросил комментарий в связи с назначенным на ноябрь Саммитом Восточного партнерства в Брюсселе, а также ожиданиях от саммита. На просьбу откликнулись три адресата, в том числе, Министерства иностранных дел Эстонии и Латвии, а также министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



Министерство иностранных дел Эстонии



Восточное партнерство подтвердило, что является достойным форматом для сотрудничества, стабильности и благополучия в Европе. Поэтому мы хотим во время нашего председательства заострить внимание на это. Саммит мы рассматриваем, как политическую верность ЕС в отношении Восточного партнерства.



Он также является хорошим шансом для того, чтобы акцентировать внимание на положительные события последнего времени – это предоставление безвизового режима гражданам Грузии и Украины в Шенгенской зоне. Мы также надеемся, что будет разработан новый рамочный договор между ЕС и Арменией. Есть прогресс в отраслевом сотрудничестве. Мы желаем, чтобы на саммите была разработана дальновидная повестка дня.



У партнерских стран в отношениях с ЕС есть амбиции различного уровня. Поэтому наши предложения им также дифференцированы и опираются на их суверенный выбор. Саммит должен дать конкретный результат каждому из партнеров. Поэтому саммит должен определить конкретную и понятную пользу Восточного партнерства для народа.



В ответ на документ «Восточное партнерство – 20 результатов к 2020 году», который совместно был разработан Еврокомиссией и Службой внешних связей ЕС, несколько партнерских стран озвучили идею дальнейшего расширения нашего сотрудничества. Это очень полезно и мы надеемся, что сможем ее осуществить таким образом, чтобы пользу получили как граждане ЕС, так и граждане партнерских стран.



Министерство иностранных дел Латвии



Латвия всегда твердо поддерживала политику Восточного партнерства ЕС и всегда поддерживала усилия стран Восточного партнерства. Что касается вашего вопроса о результатах Саммита Восточного партнерства и ожиданиях партнерских стран, к этому времени можем лишь сказать, что ведется работа. Обсуждение вопроса резолюции Саммита Восточного партнерства вновь продолжится.



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс



Обычно, подготовка к Саммиту Восточного партнерства дает возможности для оценки того, где мы находимся и обсудить наше видение будущего.



Я уверен, в той части, которая касается того, «где мы находимся» - мы достигаем многого; В отношении к Грузии, Молдове и Украине мы исчерпали ту первоначальную повестку дня, которая была определена на Пражском саммите. Три партнера, которые реализуют Соглашение об ассоциации и Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, и имеют безвизовый режим с ЕС спустя только 8 лет после начала инициативы Восточного партнерства – это то, чем действительно стоит гордиться. В то же время, очевидно, что теперь наступает момент успеха или неуспеха, который сопровождается вызовом выполнения соглашений об ассоциации. Очень надеюсь, что Брюссельский саммит в очередной раз подтвердит, что эту задачу необходимо решать в соответствии с принципами дифференциации и «больше за большее».



Что касается видения будущего, я твердо верю, что то, что было сказано в Римской декларации («Мы хотим союза, который останется открытым для тех европейских стран, которые уважают наши ценности и готовы содействовать им»), должен касаться не только стран Западных Балкан, но и государств Восточной Европы. Очень хорошо понимаем, что для восточноевропейских партнерских стран Соглашение об ассоциации не является окончательной целью их отношений с ЕС; Однако, в то же время, мы должны признать, что тут речь идет о долгосрочной перспективе. Все должны хорошо понимать, что Соглашение об ассоциации является очень амбициозной дорожной картой - в конечном итоге, их реализация приведет Грузию, Молдову и Украину к выполнению критериев для членства в ЕС.



Civil Georgia











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