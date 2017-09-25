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Украина поддержала отстранение России от Олимпиады-2018


25.09.2017   19:40
Национальный антидопинговый центр Украины поддержал ряд антидопинговых агентств других стран, которые выступают за отстранение сборной России от Олимпиады-2018 в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

14 сентября главы 16 антидопинговых организаций выступили с заявлением, в котором призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не допустить сборную России к участию в Играх-2018 из-за допинг- скандала. К 18 сентября количество антидопинговых организаций, входящих в NADO и поддержавших этот призыв, возросло до 28.

Ранее бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выступил с новыми обвинениями в адрес российской антидопинговой системы.






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