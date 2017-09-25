ООН обвинила российские спецслужбы в пытках в Крыму

25.09.2017 20:40 Управление верховного комиссара ООН по правам человека обвинило ФСБ в применении пыток к задержанным в Крыму. Об этом говорится в официальном докладе.



«Были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки и, по крайней мере, одна внесудебная казнь», – подчеркивается в документе.



В частности, приводятся два «задокумментированных случая» в 2016 году, когда проукраинские активисты были вынуждены признаться в преступлениях, связанных с терроризмом, из-за пыток с применением сексуального насилия со стороны сотрудников ФСБ.



В документе упоминается, что в марте 2014 года активист Решат Аметов был похищен и убит, предположительно, сторонниками присоединения полуострова к России из крымской самообороны. Расследование этого дела «проводится лишь время от времени», отмечают правозащитники.



Управление также пишет об использовании принудительного психиатрического лечения как способа борьбы с политическими оппонентами в Крыму, и упоминает около десяти случаев исчезновения людей. Правозащитники также подчеркивают, что в результате неоказания необходимой медицинской помощи умерли, по меньшей мере, три человека.



В докладе отмечается, что применение российских законов о борьбе с терроризмом и экстремизмом привело к ограничению свободы и безопасности местных жителей. Так, под предлогом борьбы с экстремизмом «власти РФ в Крыму проводили домашние обыски, запугивали и задерживали членов крымскотатарской общины».



Документ содержит 20 рекомендаций российскому правительству и призывает «исполнять свои обязательства как оккупационной власти и соблюдать права человека в Крыму и эффективно расследовать предполагаемые пытки, похищения и убийства с участием сотрудников сил безопасности и самообороны Крыма».



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать доклад, заявив, что пока не располагает информацией. Член крымского правительства Заур Смирнов назвал документ необъективным, призванным «скомпрометировать политику российских властей».















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