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Квирикашвили проведет встречу с Меркель на этой неделе


25.09.2017   21:31
Премьер-министр Грузии в ближайшее время отправится с визитом в Германию, где проведет встречу с канцлером Ангелой Меркель, сообщили корр. «Новости-Грузия» в администрации правительства.

«Премьер-министр Грузии отправится с визитом в Берлин, где 27 сентября встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это будет первая встреча после выборов», — сказала сотрудница пресс-службы администрации правительства.

Примечательно, что Квирикашвили стал одним из первых мировых лидеров, поздравивших Меркель с переизбранием канцлером ФРГ. Напомним, по результатам выборов в Бундестаг, прошедших в Германии накануне, партия «Христианско-демократический союз» во главе с Меркель набрала 33% голосов.

В последний раз Квирикашвили посещал Германию в июне 2016 года. Во время своего прошлогоднего официальный визита ему удалось заручится поддержкой одной из самых влиятельных стран ЕС в процессе визалиберализации. Повестка предстоящей встречи премьера Грузии с Меркель еще не известна.






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