США и ООН обеспокоены последствиями референдума курдов

26.09.2017 11:08 ООН и США выразили обеспокоенность возможной дестабилизацией обстановки в регионе из-за проведения референдума о независимости Иракского Курдистана. Об этом сообщает DW.



США заявили, что референдум о независимости курдской автономии в Ираке, который состоялся в понедельник, "усилит нестабильность".



"Соединенные Штаты глубоко разочарованы, что правительство курдской автономии решило провести односторонний референдум о независимости в том числе на территориях, находящихся за пределами автономии", - отметила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.



В Вашингтоне также подчеркнули, что "исторические связи" между США и курдами останутся неизменными, несмотря на "неформальный" референдум.



Обеспокоенность возможной дестабилизацией обстановки в Ираке выразил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.



Явка на референдуме превысила 72 процента, всего проголосовало около 3,3 миллиона человек. Проведению плебисцита активно сопротивлялись официальные Багдад, Анкара и Тегеран. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что референдум нарушает конституцию страны и направлен против "общественного спокойствия". Результаты референдума считаются необязательными.

















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