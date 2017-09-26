Завершилось исполнение проекта по координации охраны границ Азербайджана и Грузии

26.09.2017 11:15 Завершилось исполнение проекта «Улучшение координирования охраны сухопутных границ между Азербайджаном и Грузией», совместно осуществляемой правительствами Азербайджана и Грузии при финансовой поддержки Программы развития ООН и Европейского Союза.



Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в связи с этим 25 сентября в Тбилиси прошло широкое мероприятие. Заместитель представителя Совета Европы в Грузии Карло Натале высоко оценил значение проекта. Он сказал, что этот проект сыграл важную роль в укреплении сотрудничества между регионами двух стран.



Руководитель представительства Программы развития ООН в Грузии Ниелс Скотт сказал, что этот проект сыграл важную роль в развитии связей между странами в экономической, торговой, туристической, образовательной и других сферах.



Затем исполняющий обязанности начальника пограничной полиции Грузии Леван Чабукидзе, заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, генерал-лейтенант Фархад Тагизаде рассказали о значении проекта.



На мероприятии речь шла о работе, проделанной в связи с организацией охраны границ между Азербайджаном и Грузией, было высоко оценено значение реализованных мероприятий. Было отмечено, что общая стоимость проекта, исполнение которого было начато в 2014 году, составляет 5 миллионов евро. За прошедшие три года в рамках проекта создана новая инфраструктура в связи с охраной сухопутных границ между двумя странами, реализован ряд технических проектов. Кроме того, организованы специальные тренинги для повышения квалификации кадров, закуплено необходимое технического оборудование. В результате достигнут ряд успехов в области более лучшей охраны сухопутных границ.



Ф.Тагизаде в интервью журналистам сказал, что данный проект представляет важное значение для укрепления сотрудничества между нашими странами, улучшения охраны границ. В рамках проекта наши пограничники провели плодотворный обмен опытом в Европейском Союзе.















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