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Нануашвили: Все было сделано для того, чтобы получить однопартийную Конституцию, что весьма печально


26.09.2017   12:59
Наверное примут такую Конституцию, что после смены власти, ее изменение вновь будет в повестке дня, - об этом заявил народный защитник Грузии Уча Нануашвили, комментируя проект конституционных изменений, который парламентское большинство планирует принять в третьем чтении сегодня.

«Наверное, будет такая Конституция, как прежде – Конституция принятая при поддержке одной партии, т.е. после смены власти вновь встает в повестку дня вопрос об изменении Конституции. Когда в стране поменяется политическая обстановка, в такой форме и в форсированном режиме принятая Конституция не избегнет изменений и это очень печально. Вместо достижения консенсуса по целому ряду вопросов и составления такого документа, который бы учитывал мнения различных групп, к сожалению, все было сделано для того, чтобы получить однопартийную Конституцию, что весьма печально», - заявил Уча Нануашвили.







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