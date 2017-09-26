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Спикер парламента Грузии встретился с председателем Национальной Ассамблеи Армении


26.09.2017   13:08
Грузино-армянские взаимоотношения строятся на взаимном доверии сторон, заявил сегодня председатель Национальной Ассамблеи Армении Ара Баблоян в ходе встречи с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

"На сегодняшний день наши отношения вышли на совершенно новый уровень, что очевидно. С помощью парламентской дипломатии мы можем придать новый импульс нашим двусторонним отношениям", -- отметил А.Баблоян.

В своем выступлении спикер парламента Грузии поблагодарил армянскую сторону за помощь в тушении лесных пожаров в Боржомском /Центральная Грузия/ ущелье и сказал, что это является результатом успешного двустороннего сотрудничества между Грузией и Арменией.

Председатель Национальной Ассамблеи Армении А.Баблоян находится в Грузии с трехдневным официальным визитом. Он завершится 26 сентября.






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