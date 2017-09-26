Ратиани: Эта Конституция вызовет разрушительные последствия

26.09.2017 13:17 По заявлению члена партии «Европейская Грузия» Серги Ратиани, конституционные изменения, которые сегодня парламент Грузии собирается принять в третьем чтении, принесет стране разрушительные результаты.



Как заявил Ратиани в беседе с журналистами, властная сила в последнее время стала похожа на маргинальную силу.



«Кроме «Грузинской мечты» в стране не существует другой политической силы, НПО, общества, которые бы не оценивали эту Конституцию, как несущую вред стране. Эта Конституция вызовет разрушительные результаты.

На одной стороне общество, политические силы, неправительственный сектор и наши международные партнеры, на другой – властная сила, которая постепенно становится маргинальной силой», - заявил, в частности, Серги Ратиани.

















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